فيينا.. الاتفاق النووي وأموال طهران المجمدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4c3
قال كبير المفاوضيين الإيرانيين علي باقري كني عقب اجتماع مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيون تشو، قال إن سيئول ملزمة بالإفراج عن أموال إيران المجمدة لديها
يأتي ذلك فيما تتواصل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقُوى العالمية..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.