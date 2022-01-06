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فيينا.. الاتفاق النووي وأموال طهران المجمدة

أخبار العالم

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قال كبير المفاوضيين الإيرانيين علي باقري كني عقب اجتماع مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيون تشو، قال إن سيئول ملزمة بالإفراج عن أموال إيران المجمدة لديها

يأتي ذلك فيما تتواصل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقُوى العالمية..

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