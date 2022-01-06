 
مباشر

غزة.. يوم عالمي للفنون التشكيلية

الثقافة والفن

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4ax

تحتضن غزة اليومَ العالميَ للفنون التشكيلية، ويشارك في المعرض عشراتُ الفنانين بلوحات مختلفة تتناول القضية الفلسطينية بأبعادها العربية والدولية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا