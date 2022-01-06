غزة.. يوم عالمي للفنون التشكيلية
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تحتضن غزة اليومَ العالميَ للفنون التشكيلية، ويشارك في المعرض عشراتُ الفنانين بلوحات مختلفة تتناول القضية الفلسطينية بأبعادها العربية والدولية.
تحتضن غزة اليومَ العالميَ للفنون التشكيلية، ويشارك في المعرض عشراتُ الفنانين بلوحات مختلفة تتناول القضية الفلسطينية بأبعادها العربية والدولية.
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