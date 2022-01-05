مراسل RT: خروج الأوضاع عن السيطرة بألماتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s44y
أفادت مصادر إعلامية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فيما اقتحم المتظاهرون مقر إدارة مدينة /ألماتي/ كما أُضرمت النيرانُ في مبنى المدعِي العام ومقر الحزب الحاكم.
أفادت مصادر إعلامية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فيما اقتحم المتظاهرون مقر إدارة مدينة /ألماتي/ كما أُضرمت النيرانُ في مبنى المدعِي العام ومقر الحزب الحاكم.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.