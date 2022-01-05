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مراسل RT: خروج الأوضاع عن السيطرة بألماتي

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أفادت مصادر إعلامية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فيما اقتحم المتظاهرون مقر إدارة مدينة /ألماتي/ كما أُضرمت النيرانُ في مبنى المدعِي العام ومقر الحزب الحاكم.

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