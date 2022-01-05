دار نشر سورية تتخصص بترجمة الكتب الروسية
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تتخصص إحدى دور النشر السورية بترجمة ونشر كتب روسية متنوّعة بين الأدب والعلوم، وتعمل على توزيعها في بلدان العالم العربي، وتفرد مساحة كبيرة للأدب الروسي بشكل خاص.
تتخصص إحدى دور النشر السورية بترجمة ونشر كتب روسية متنوّعة بين الأدب والعلوم، وتعمل على توزيعها في بلدان العالم العربي، وتفرد مساحة كبيرة للأدب الروسي بشكل خاص.
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