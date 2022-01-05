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دار نشر سورية تتخصص بترجمة الكتب الروسية

أخبار العالم العربي

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تتخصص إحدى دور النشر السورية بترجمة ونشر كتب روسية متنوّعة بين الأدب والعلوم، وتعمل على توزيعها في بلدان العالم العربي، وتفرد مساحة كبيرة للأدب الروسي بشكل خاص.

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