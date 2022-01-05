مواطن سوري يحول منزلا إلى متحف بالقامشلي
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حوّل مواطن سوري فناء منزل قديم قرب القامشلي إلى متحف لجمع وترميم مختلف القطع الأثرية والتقليدية والتراثية الخاصة بشمال شرق سوريا بغية حماية تراث الأجداد للأبناء.
حوّل مواطن سوري فناء منزل قديم قرب القامشلي إلى متحف لجمع وترميم مختلف القطع الأثرية والتقليدية والتراثية الخاصة بشمال شرق سوريا بغية حماية تراث الأجداد للأبناء.
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