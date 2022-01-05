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مواطن سوري يحول منزلا إلى متحف بالقامشلي

أخبار العالم العربي

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حوّل مواطن سوري فناء منزل قديم قرب القامشلي إلى متحف لجمع وترميم مختلف القطع الأثرية والتقليدية والتراثية الخاصة بشمال شرق سوريا بغية حماية تراث الأجداد للأبناء.

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