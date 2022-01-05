صعوبات القطاع الطبي في غزة بسبب الحصار

اتهمت وزارة الصحة في غزة إسرائيل بمنع إدخال عشرات الأجهزة الطبية الخاصة بتشخيص الأمراض إلى قطاع غزة، على الرغم من توقف كثير من هذه الأجهزة .

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