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صعوبات القطاع الطبي في غزة بسبب الحصار

أخبار العالم العربي

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اتهمت وزارة الصحة في غزة إسرائيل بمنع إدخال عشرات الأجهزة الطبية الخاصة بتشخيص الأمراض إلى قطاع غزة، على الرغم من توقف كثير من هذه الأجهزة .

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