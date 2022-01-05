صعوبات القطاع الطبي في غزة بسبب الحصار
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اتهمت وزارة الصحة في غزة إسرائيل بمنع إدخال عشرات الأجهزة الطبية الخاصة بتشخيص الأمراض إلى قطاع غزة، على الرغم من توقف كثير من هذه الأجهزة .
اتهمت وزارة الصحة في غزة إسرائيل بمنع إدخال عشرات الأجهزة الطبية الخاصة بتشخيص الأمراض إلى قطاع غزة، على الرغم من توقف كثير من هذه الأجهزة .
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