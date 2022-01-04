قوات الأمن تفرق تظاهرات الخرطوم بقنابل الغاز

استخدمت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز لتفريق تظاهراتٍ في الخرطوم تطالب بمدنية الدولة، خرجت بدعوة من لجان المقاومة وقُوًى سياسية في البلاد.

وأغلقت قوات الأمن معظم الجسور في الخرطوم، وانتشرت وحدات من القوات المشتركة في محيط القصر الرئاسي. فيما شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على أهمية استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج بتوافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.