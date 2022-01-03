استئناف جولة ثامنة من مفاوضات فيينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3l2
استؤنفت في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، وجود نص مشترك على طاولة المفاوضات.
وقال إن طهران لن تقبل بسقف زمني للمفاوضات، مؤكدا ضرورة تقديم واشنطن إطارا حقيقيا لرفع العقوبات.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.