استئناف جولة ثامنة من مفاوضات فيينا

استؤنفت في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، وجود نص مشترك على طاولة المفاوضات.

وقال إن طهران لن تقبل بسقف زمني للمفاوضات، مؤكدا ضرورة تقديم واشنطن إطارا حقيقيا لرفع العقوبات.