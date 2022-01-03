نسبة التضخم في تركيا تجاوزت الـ 36%

أعلن مركز الإحصاء التركي أن نسبة التضخم في البلاد تجاوزت ستة وثلاثين بالمئة، وذلك بعد ارتفاعها الشهر الماضي بنسبة ثلاثة عشر فاصلة ثمانية وخمسين بالمئة.

في المقابل أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن صادرات بلاده حققت رقما قياسيا ببلوغها أكثر من مئتين وخمسة وعشرين مليار دولار خلال العام الماضي.