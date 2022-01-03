التحالف: الحوثيون اختطفوا سفينة إماراتية

اتهم التحالف العربي الحوثيين باختطاف سفينة شحن ترفع علم دولة الإمارات قبالة محافظة الحديدة، وقال إن السفينة تحمل معدات لتشغيل مستشفى وكانت بمهمة من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.

واعتبر التحالف العملية تهديدا للملاحة في باب المندب، وطالب الحوثيين بإخلاء السفينة فورا، مهددا باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بما فيها استخدام القوة. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن السفينة الإماراتية كانت تحمل معدات عسكرية تستخدم في الحرب ضد الشعب اليمني حسب تعبيره.