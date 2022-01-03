 
مباشر

فرنسا.. توقعات بارتفاع الإصابات بكورونا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3jm

توقع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن تواصل أعداد الإصابات بكورونا ارتفاعها خلال الأيام المقبلة وسط اضطرابات في قطاعي الصحة والتعليم تزامنا مع العودة إلى المدراس.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا