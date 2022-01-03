فرنسا.. توقعات بارتفاع الإصابات بكورونا

توقع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن تواصل أعداد الإصابات بكورونا ارتفاعها خلال الأيام المقبلة وسط اضطرابات في قطاعي الصحة والتعليم تزامنا مع العودة إلى المدراس.

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