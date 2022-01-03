فرنسا.. توقعات بارتفاع الإصابات بكورونا
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توقع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن تواصل أعداد الإصابات بكورونا ارتفاعها خلال الأيام المقبلة وسط اضطرابات في قطاعي الصحة والتعليم تزامنا مع العودة إلى المدراس.
توقع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن تواصل أعداد الإصابات بكورونا ارتفاعها خلال الأيام المقبلة وسط اضطرابات في قطاعي الصحة والتعليم تزامنا مع العودة إلى المدراس.
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