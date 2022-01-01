مسؤولون مصريون: الوضع الوبائي بمصر مستقر
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قال مسؤولون حكوميون مصريون إن الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في البلاد مستقر، مشيرين إلى اقتراب نهاية الموجة الرابعة من الوباء.
قال مسؤولون حكوميون مصريون إن الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في البلاد مستقر، مشيرين إلى اقتراب نهاية الموجة الرابعة من الوباء.
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