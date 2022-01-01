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مسؤولون مصريون: الوضع الوبائي بمصر مستقر

أخبار العالم العربي

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قال مسؤولون حكوميون مصريون إن الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في البلاد مستقر، مشيرين إلى اقتراب نهاية الموجة الرابعة من الوباء.

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