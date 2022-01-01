فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي
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تسلمت فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أهم خطط بلاده خلال فترة رئاستها للاتحاد والتي ستستمر ستة أشهر.
تسلمت فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أهم خطط بلاده خلال فترة رئاستها للاتحاد والتي ستستمر ستة أشهر.
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