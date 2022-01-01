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فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم العربي

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تسلمت فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أهم خطط بلاده خلال فترة رئاستها للاتحاد والتي ستستمر ستة أشهر.

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