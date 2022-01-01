احتجاج بالخرطوم على سقوط قتلى بأحداث الخميس

شهدت الخرطوم أمس تظاهرات ليلية احتجاجا على سقوط قتلى وجرحى في احتجاجات الخميس، فيما أعلنت اللجنة المركزية لأطباء السودان ارتفاعَ حصيلة الضحايا إلى خمسة قتلى.

من جانبها دعت بعض القوى السياسية المعارضة إلى استئناف التظاهرات الأحد المقبل، وتوعدت بتصعيد حراكها الاحتجاجي.