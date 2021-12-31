 
مباشر

لعبة التوازن الدولي بين موسكو وواشنطن

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s31w

العلاقات الروسية الأمريكية حافظت على مستوى عال من التوتر بسبب تراكم خلافات كثيرة. الزميلان سرغون هداية ومحمد جمعة يرصدان لنا في هذا التقرير رؤى وأولويات موسكو وواشنطن .

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا