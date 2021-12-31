لعبة التوازن الدولي بين موسكو وواشنطن
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العلاقات الروسية الأمريكية حافظت على مستوى عال من التوتر بسبب تراكم خلافات كثيرة. الزميلان سرغون هداية ومحمد جمعة يرصدان لنا في هذا التقرير رؤى وأولويات موسكو وواشنطن .
العلاقات الروسية الأمريكية حافظت على مستوى عال من التوتر بسبب تراكم خلافات كثيرة. الزميلان سرغون هداية ومحمد جمعة يرصدان لنا في هذا التقرير رؤى وأولويات موسكو وواشنطن .
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