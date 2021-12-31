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مصر تبدأ تصنيع دواء مضاد لكورونا

أخبار العالم العربي

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أعلنت مصر عن تصنيع أول دواء مضاد لكورونا عن طريق الفم، من إنتاج شركة بريطانية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة المصرية عن الانتهاء من تطعيم المسجلين على قوائم الانتظار.

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