مصر تبدأ تصنيع دواء مضاد لكورونا
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أعلنت مصر عن تصنيع أول دواء مضاد لكورونا عن طريق الفم، من إنتاج شركة بريطانية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة المصرية عن الانتهاء من تطعيم المسجلين على قوائم الانتظار.
أعلنت مصر عن تصنيع أول دواء مضاد لكورونا عن طريق الفم، من إنتاج شركة بريطانية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة المصرية عن الانتهاء من تطعيم المسجلين على قوائم الانتظار.
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