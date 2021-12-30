الذكرى الـ 57 لانطلاق فتح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2u8
أحيت حركة فتح الفلسطينية ذكرى انطلاقتها السابعة والخمسين بفعاليات ومسيرات جابت مدن الضفة الغربية حاملة شعار ديمومة الثورة وديمقراطية الدولة.
أحيت حركة فتح الفلسطينية ذكرى انطلاقتها السابعة والخمسين بفعاليات ومسيرات جابت مدن الضفة الغربية حاملة شعار ديمومة الثورة وديمقراطية الدولة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.