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الذكرى الـ 57 لانطلاق فتح

أخبار العالم العربي

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أحيت حركة فتح الفلسطينية ذكرى انطلاقتها السابعة والخمسين بفعاليات ومسيرات جابت مدن الضفة الغربية حاملة شعار ديمومة الثورة وديمقراطية الدولة.

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