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إيران ترجح التوصل لاتفاق وتطالب بضمانات

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أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني خلال لقائه مع منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أكد على ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات من قبل الأطراف الغربية لرفع العقوبات.

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