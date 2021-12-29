إيران ترجح التوصل لاتفاق وتطالب بضمانات

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني خلال لقائه مع منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أكد على ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات من قبل الأطراف الغربية لرفع العقوبات.

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