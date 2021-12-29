إيران ترجح التوصل لاتفاق وتطالب بضمانات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2i0
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني خلال لقائه مع منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أكد على ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات من قبل الأطراف الغربية لرفع العقوبات.
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني خلال لقائه مع منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أكد على ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات من قبل الأطراف الغربية لرفع العقوبات.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.