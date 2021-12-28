السودان.. عام كامل من التظاهرات والأزمات

يمضي عام ثقيل على السودان وأهله، شهد الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية ومحاولة انقلاب فاشلة.

كما شهد تظاهرات متواصلة تطالب بمدنية الدولة، عقب قرارات لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل مجلس السيادة والحكومة، لتنتهي الأمور إلى توافق مرة أخرى مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فتزداد حدة التظاهرات يوما بعد آخر فيما يبقي أمل المواطن السوداني في انفراج الأوضاع ولو قليلا.