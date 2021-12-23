اللهيان رفع العقوبات سينهي مخاوف الغرب

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، إن رفع كل العقوبات عن بلاده سيزيل المخاوف الغربية من أنشطة إيران النووية.

مؤكدا أن طهران لن تقبل بإعطاء الكثير من الامتيازات والحصول على القليل منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في طهران فؤاد حسين.

بدوره اعتبر الوزير العراقي أنَّ الوقت قد حان لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي..