لافروف: رد واشنطن على مبادرتنا عملي
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أَكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء خاص مع شبكة قنوات آرتي، أن رد واشنطن على مبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية عملي.
وأضاف أنه تم تنسيق اتجاهات العمل المستقبلي، كاشفا عن اتفاق الطرفين على عقد أول جولة من المباحثات مطلع العام المقبل. كما دعا لافروف باريس وبرلين إلى إجبار كييف على تنفيذ اتفاقات مينسك.
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