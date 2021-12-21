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تعليق الرحلات الأممية بمطار صنعاء

أخبار العالم العربي

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الأممية من وإلى صنعاء على خلفية أضرار لحقت بالمطار جراء الغارات الجوية لمقاتلات التحالف وأدت إلى خروجه عن الخدمة.

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