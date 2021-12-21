تعليق الرحلات الأممية بمطار صنعاء
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الأممية من وإلى صنعاء على خلفية أضرار لحقت بالمطار جراء الغارات الجوية لمقاتلات التحالف وأدت إلى خروجه عن الخدمة.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الأممية من وإلى صنعاء على خلفية أضرار لحقت بالمطار جراء الغارات الجوية لمقاتلات التحالف وأدت إلى خروجه عن الخدمة.
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