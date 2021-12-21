لافرينتيف: شروط المعارضة السورية غير مقبولة

قال رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا ألكسندر لافرينتيف، إن المعارضة السورية تضع شروطا غير مقبولة للجنة الدستورية.

وأكد لافرينتيف خلال الاجتماع الدولي السابع عشر لصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، أن روسيا وتركيا وإيران لا ترى بديلا عن اللجنة الدستورية السورية وستدعمها، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وأشار لافرينتيف أن الاجتماع سيبحث تقديم مساعدات إنسانية لسوريا وتحديد الطرق لتنشيط العمل مع المجتمع الدولي. من جانبه، حمل رئيس وفد الحكومة السورية إلى الاجتماع أيمن سوسان تركيا مسؤولية بطء التقدم في تسوية الأزمة السورية.