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مساعي القاهرة لتطويق متحور كورونا

أخبار العالم العربي

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تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى نسبة 40 % من الملقحين، من إجمالي عدد السكان بنهاية العام الجاري. يأتي هذا فيما تتواصل من كثب متابعة ثلاث حالات إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

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