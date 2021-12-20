مساعي القاهرة لتطويق متحور كورونا

تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى نسبة 40 % من الملقحين، من إجمالي عدد السكان بنهاية العام الجاري. يأتي هذا فيما تتواصل من كثب متابعة ثلاث حالات إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

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