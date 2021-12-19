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المدعي العام الروسي يزور الإمارات

أخبار روسيا

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وصل المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، حيث التقى بنظيره الإماراتي المستشار حمد الشامسي في معرض إكسبو دبي وتفقد الجناح الروسي.

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