المدعي العام الروسي يزور الإمارات

وصل المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، حيث التقى بنظيره الإماراتي المستشار حمد الشامسي في معرض إكسبو دبي وتفقد الجناح الروسي.

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