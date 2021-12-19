الأمن السوداني يفض اعتصاما في الخرطوم

فض الأمن السوداني اعتصاما في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، بعد إطلاقه قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات حاشدة هناك.

وخرج المحتجون للتعبير عن رفضهم للاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء /عبد الله حمدوك/ ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان. في الأثناء، دعا حمدوك إلى التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان، من جهته دعا تجمع المهنيين السودانيين لتسليم السلطة كاملة لقوى الثورة ووقوف قوات الأمن إلى جانب الشعب.