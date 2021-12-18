موسكو: قبول مقترحاتنا سيعزز الاستقرار
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي /سيرغي ريابكوف/ أن موسكو لن تتردد باتخاذ ما يلزم لضمان أمنها وقد تضطر للرد بالمثل على سلوك الغرب.
وأكد أن قبول واشنطن والناتو مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضاف /ريابكوف/ أن موسكو تحتاج إلى علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع واشنطن.
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