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واشنطن: مستعدون للحوار مع موسكو

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قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية مشيرا إلى أن بلاده ستطرح هي الأخرى مخاوفها الخاصة.

هذا وطالبت واشنطن بإشراك حلفائها الأوربيين في المحادثات، مشيرة إلى أنها ستتواصل قريبا مع موسكو بصدد المقترحات الروسية الأمنية.

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