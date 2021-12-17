أوليانوف: مفاوضات فيينا انتهت وستستأنف قريبا

أكد ممثل روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف في حديث خاص لآر تي أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني انتهت بتحقيق تقدم مهم، على أن تستأنف قريبا للوصول لاتفاق نهائي.

من جهته أكد /إنريكي مورا/ منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات وجود نص يمكن اعتباره أرضية مشتركة لمواصلة المحادثات التي قال إنها تواجه صعوبات، مضيفا أن المفاوضين الأمريكي والإيراني لم يلتقيا وجها لوجه بفيينا، في الأثناء دعا المفاوضون الأوروبيون طهران لتجنب أي خطوات تصعيدية أخرى في الأنشطة النووية.