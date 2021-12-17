جميعة خالد الخطيب توزع مساعدات طبية
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أقامت جمعية خالد الخطيب الخيرية في مدينة السلمية وسط سوريا نشاطا خيريا لذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة اليوم العالمي لهذه الشريحة. حيث قامت بتوزيع مساعدات طبية على مجموعة منهم.
أقامت جمعية خالد الخطيب الخيرية في مدينة السلمية وسط سوريا نشاطا خيريا لذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة اليوم العالمي لهذه الشريحة. حيث قامت بتوزيع مساعدات طبية على مجموعة منهم.
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