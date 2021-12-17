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جميعة خالد الخطيب توزع مساعدات طبية

أخبار العالم العربي

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أقامت جمعية خالد الخطيب الخيرية في مدينة السلمية وسط سوريا نشاطا خيريا لذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة اليوم العالمي لهذه الشريحة. حيث قامت بتوزيع مساعدات طبية على مجموعة منهم.

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