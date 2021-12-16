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تفاصيل الاتفاق بشأن منشأة كرج بإيران

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كشفت هيئة الطاقة الذرية الايرانية عن تفاصيل اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشأة "تيسا" بمدينة كرج الإيرانية.

وقال رئيس الهيئة محمد إسلامي إن طهران عملت على حل أربع قضايا كانت تتعلق بمنشأة كرج، حيث قرر الجانبان معالجة سائر القضايا المتبقية بينهما قبل نهاية العام الحالي.

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