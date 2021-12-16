تفاصيل الاتفاق بشأن منشأة كرج بإيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz3z
كشفت هيئة الطاقة الذرية الايرانية عن تفاصيل اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشأة "تيسا" بمدينة كرج الإيرانية.
وقال رئيس الهيئة محمد إسلامي إن طهران عملت على حل أربع قضايا كانت تتعلق بمنشأة كرج، حيث قرر الجانبان معالجة سائر القضايا المتبقية بينهما قبل نهاية العام الحالي.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.