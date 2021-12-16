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ويليامز تبحث مع لجنة 5+5 خروج المرتزقة

أخبار العالم العربي

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تبحث رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا مع اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت خروج القوات الأجنبية من البلاد.

إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن مجموعات مسلحة انسحبت من محيط مقر رئاسة الوزراء، ومبنى وزارة الدفاع، إضافة إلى مبان حكومية أخرى في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من حصارها، وذلك احتجاجًا على إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية.

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