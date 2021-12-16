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هدم منزلين في بلدة سلوان بالقدس

أخبار العالم العربي

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قامت عائلتان فلسطينيتان بهدم منزليمها بعد تلقي إخطارات بذلك من قبل السلطات الإسرائيلية تلزم بإزالة المنزلين وإخلاء الأرض الواقعة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في مدينة القدس.

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