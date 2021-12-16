هدم منزلين في بلدة سلوان بالقدس

قامت عائلتان فلسطينيتان بهدم منزليمها بعد تلقي إخطارات بذلك من قبل السلطات الإسرائيلية تلزم بإزالة المنزلين وإخلاء الأرض الواقعة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في مدينة القدس.

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