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التطورات السياسية في مفاوضات فيينا

أخبار العالم

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اجتمع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في فيينا بمفاوضي الدول الأوروبية ال3 من أجل التنسيق بشأن استكمال المفاوضات حول مناقشة النقاط الخلافية المتبقية من الجولات ال6السابقة.

وأعلن الجانب الإيراني موافقة أطراف التفاوض على مناقشة المقترحات الإيرانية التي تم تقديمها بهذه الجولة، إلى جانب النصوص السابقة

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