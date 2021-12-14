بوتين: لا بد من مباحثات فورية مع الناتو

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إطلاق مباحثات فورية مع الناتو وواشنطن حول ضمانات عدم توسع الحلف شرقا.

لافتا إلى أن أوكرانيا تقوم عن قصد بتصعيد الأوضاع على خط التماس بدونباس وذلك وسط تغاضي عدد من الدول الغربية عن ذلك، وأشار بوتين إلى أن توجه كييف لحل الأزمة بالقوة يُعد انتهاكا لاتفاقيات مينسك.