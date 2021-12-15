مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في القامشلي
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افتتح مركز خاص لتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القامشلي السورية لإعادة دمج هذه الفئة من جديد في المجتمع بعد تدريبهم على مهارات متعددة.
افتتح مركز خاص لتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القامشلي السورية لإعادة دمج هذه الفئة من جديد في المجتمع بعد تدريبهم على مهارات متعددة.
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