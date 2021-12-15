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مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في القامشلي

أخبار العالم العربي

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افتتح مركز خاص لتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القامشلي السورية لإعادة دمج هذه الفئة من جديد في المجتمع بعد تدريبهم على مهارات متعددة.

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