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أوليانوف يؤكد دراسة مقترحات طهران من الغرب وكني يتحدث عن تضاؤل خلافات أطراف التفاوض

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ترقب وحذر في العاصمة النمساوية فيينا بينَ الأطراف المتفاوضة حول الاتفاق النووي مع إيران.

مواقف متضاربة بين من يتوقع الانفراج في العديدِ من القضايا المطروحة ومن يعتقد بغير ذلك، المفاوض الروسي يتحدث عن توافق بين الأطراف المعنية حول الاقتراحاتِ الإيرانية لجهة استمرار المفاوضات.

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