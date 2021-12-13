بوتين: حشد الناتو عسكريا بأوكرانيا تهديد لنا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من التحشيد العسكري النشط لحلف الناتو بالأراضي الأوكرانية واعتبره تهديدا مباشرا لأمن روسيا

مؤكدا عزم موسكو تقديم مقترحات بشأن الاتفاق حول عدم زحف الحلف شرقا وقيامه بنشر صواريخ بأوكرانيا. وأضاف بوتين أن تصعيد الوضع في خطوط التماس في أوكرانيا سينسف اتفاقات مينسك.