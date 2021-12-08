التحام سويوز إم إس 20 بمحطة الفضاء

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التحمت مركبة "سويوز إم إس-20" الروسية بمحطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائد فضاء روسي وسائحان يابانيان، مراسلنا خالد الجبوري واكب لحظة انطلاق المركبة من مقر إدارة الرحلات الفضائية.