التحام سويوز إم إس 20 بمحطة الفضاء
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التحمت مركبة "سويوز إم إس-20" الروسية بمحطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائد فضاء روسي وسائحان يابانيان، مراسلنا خالد الجبوري واكب لحظة انطلاق المركبة من مقر إدارة الرحلات الفضائية.
التحمت مركبة "سويوز إم إس-20" الروسية بمحطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائد فضاء روسي وسائحان يابانيان، مراسلنا خالد الجبوري واكب لحظة انطلاق المركبة من مقر إدارة الرحلات الفضائية.
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