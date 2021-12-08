روسيا والإمارات.. بحث مجالات التعاون

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، إنها ناقشت مع المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي، إمكانية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا بين روسيا والإمارات.

وتأتي تصريحات ماتفيينكو خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية في ذكرى مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.