واشنطن: صادرنا أسلحة إيرانية ببحر العرب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين ببحر العرب، كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن، كما صادرت نحو مليون برميل من المنتجات البترولية في طريقها إلى فنزويلا.

إلى ذلك، قالت مندوبة إيران لدى الأمم المتحدة إن واشنطن تسرق النفط الإيراني في المياه الدولية، مؤكدة أن ذلك سيخلف تداعيات خطيرة.