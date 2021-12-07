إضاءة شجرتي الميلاد في رام الله وبيت لحم

احتفل الفلسطينيون في رام الله وبيت لحم بإضاءة أشجار عيد الميلاد، إيذانا ببدء موسم الاحتفالات بالسنة الجديدة، وترافقت عملية الإضاءة بنشاطات فنية وثقافية.

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