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إضاءة شجرتي الميلاد في رام الله وبيت لحم

أخبار العالم العربي

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احتفل الفلسطينيون في رام الله وبيت لحم بإضاءة أشجار عيد الميلاد، إيذانا ببدء موسم الاحتفالات بالسنة الجديدة، وترافقت عملية الإضاءة بنشاطات فنية وثقافية.

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