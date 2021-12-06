طهران: إسرائيل تعارض الحوار في المنطقة
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قالت الخارجية الإيرانية إن إسرائيل تعارض الحوار في المنطقة، ووظفت جهودها لإفشال الاتفاق النووي. وأكدت أنها لن تبحث في فيينا أي خطة بديلة.
في غضون ذلك، قال مستشارُ الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، من طهران إن تعزيز العلاقات مع إيران أولوية لبلاده. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى إيران.
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