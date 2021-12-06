قمة روسية هندية في نيودلهي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwbl
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، تطابق مواقف البلدين في ملفات دولية كثيرة.
إلى ذلك، شهدت العاصمة الهندية توقيع عدد من الاتفاقات في مجال التعاون العسكري. فيما بحث وزراء خارجية ودفاع البلدين، التعاون الثنائي خلال اجتماع هو الأول من نوعه بهذه الصيغة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.