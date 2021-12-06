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قمة روسية هندية في نيودلهي

أخبار روسيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، تطابق مواقف البلدين في ملفات دولية كثيرة.

إلى ذلك، شهدت العاصمة الهندية توقيع عدد من الاتفاقات في مجال التعاون العسكري. فيما بحث وزراء خارجية ودفاع البلدين، التعاون الثنائي خلال اجتماع هو الأول من نوعه بهذه الصيغة.

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