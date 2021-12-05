ترحيب لبناني بالمبادرة الفرنسية

رحبت قيادات لبنانية بالمبادرة الفرنسية لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية، فيما لا يزال العمل جاريا على حل عقدة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت.

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