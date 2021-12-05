ترحيب لبناني بالمبادرة الفرنسية
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رحبت قيادات لبنانية بالمبادرة الفرنسية لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية، فيما لا يزال العمل جاريا على حل عقدة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت.
رحبت قيادات لبنانية بالمبادرة الفرنسية لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية، فيما لا يزال العمل جاريا على حل عقدة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت.
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