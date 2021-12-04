دعوات المعارضة التركية لانتخابات مبكرة

دعت المعارضة التركية لانتخابات رئاسية مبكرة، بسبب ما اعتبرته فشل الحكومة في تسيير البلاد، وخاصة في المجال الاقتصادي، من دون أن تجد هذه الدعوات ردا من الحزب الحاكم.

حيث يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المضي في تنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي حتى انتخابات ألفين وثلاثة وعشرين.