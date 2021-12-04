الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يضم العديد من المسابقات المختلفة. وذلك بمشاركة العديد من الأفلام من أعمال من الانتاج المشترك.

تابعوا RT على