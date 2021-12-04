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الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

أخبار العالم العربي

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تتواصل فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يضم العديد من المسابقات المختلفة. وذلك بمشاركة العديد من الأفلام من أعمال من الانتاج المشترك.

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