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طهران تقدم مسودتي اتفاق في فيينا

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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران قدمت للأطراف الأوروبية بمفاوضات فيينا مسودتي اتفاق حول إلغاء العقوبات والالتزامات النووية.

في حين أكد وزير الخارجية الإيراني /حسين أمير عبد اللهيان/ إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي إذا أظهرت الدول الغربية حسن نواياها.

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