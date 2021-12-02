طهران تقدم مسودتي اتفاق في فيينا
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران قدمت للأطراف الأوروبية بمفاوضات فيينا مسودتي اتفاق حول إلغاء العقوبات والالتزامات النووية.
في حين أكد وزير الخارجية الإيراني /حسين أمير عبد اللهيان/ إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي إذا أظهرت الدول الغربية حسن نواياها.
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