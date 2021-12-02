طائرات إجلاء روسية تعود من أفغانستان

وصلت إلى ضواحي العاصمة موسكو ثلاث طائرات عسكرية روسية قامت بإجلاء عدد من مواطني روسيا وقرغيزيا من أفغانستان.

وحملت الطائرات التابعة لوزراة الدفاع الروسية على متنها مجموعة من الطلاب الأفغان الدارسين في الجامعات الروسية والذين لم تمكنهم ظروف بلادهم الصعبة من شراء تذاكر طيران للعودة لموسكو وإكمال دراستهم.