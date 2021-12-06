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زينة عيد الميلاد في رام الله

أخبار العالم العربي

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بدأت بلدية رام الله بتزيين الشوارع والميادين والكنائس إيذانا ببدء موسم عيد الميلاد.. آرتي رصدت عمليات التزيين وعمل طواقم البلدية المسؤولة عن إكساء المدينة بحلتها الجديدة.

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