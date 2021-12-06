زينة عيد الميلاد في رام الله
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بدأت بلدية رام الله بتزيين الشوارع والميادين والكنائس إيذانا ببدء موسم عيد الميلاد.. آرتي رصدت عمليات التزيين وعمل طواقم البلدية المسؤولة عن إكساء المدينة بحلتها الجديدة.
بدأت بلدية رام الله بتزيين الشوارع والميادين والكنائس إيذانا ببدء موسم عيد الميلاد.. آرتي رصدت عمليات التزيين وعمل طواقم البلدية المسؤولة عن إكساء المدينة بحلتها الجديدة.
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